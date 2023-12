“Il pagamento della quarta rata attesta il lavoro del Governo di Giorgia Meloni in termini di qualità ed efficienza sul Pnrr”. È quanto dichiara l’eurodeputato Denis Nesci, membro delle Commissioni ECON e REGI. “Con la quarta rata erogata quest’oggi, il totale delle risorse ottenute finora supera i 100 miliardi di euro, ed equivalgono a più della metà delle risorse totali del Piano. Il pagamento è il risultato del raggiungimento di tutti i 28 obiettivi già certificati dalla Commissione europea, grazie al grande sforzo del Ministro Raffaele Fitto. Si tratta di target riferiti all’attuazione delle riforme in materia di giustizia e pubblica amministrazione, ma anche relativi ad importanti riforme nei settori dell’inclusione sociale e degli appalti pubblici, e per i quali il Governo ha fatto registrare un notevole cambio di passo rispetto al passato”.