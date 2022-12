Pnrr, Commissione Ue tenga conto esigenze Stati Membri. E’ quanto ha dichiarato l’eurodeputato di FdI- Ecr, Denis NESCI, intervenendo in commissione congiunta ECON / EMPL a Strasburgo durante l’audizione dei tre Commissari europei Valdis Dombrovskis, Paolo Gentiloni e Nicolas Schmit al Parlamento europeo. “La Commissione europea ha ribadito che il PNRR si può modificare soltanto per quanto riguarda parametri molto stringenti, e che rinvii sulle scadenze temporali ‘non sono possibili dal punto di vista tecnico, politico e legale’, ma questo approccio non tiene conto dell’esigenza di alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, di ridiscutere determinate linee d’intervento del Pnrr”. “Infatti, i costi delle materie prime sono spropositamente aumentati rispetto alla stesura del Piano; e dunque dal punto di vista delle scadenze temporali, oltre alla necessità di rivedere gli obiettivi intermedi, sarebbe doveroso ragionare sulla possibilità di prolungare i progetti previsti, oltre il 2026” ; ha concluso Nesci.