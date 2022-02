PNRR, Cannizzaro: “ingenti fondi di progettazione agli enti locali del Sud grazie al Ministro Carfagna”

“Grazie al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, da oggi i piccoli comuni, le province e le città metropolitane delle regioni del Sud avranno a disposizione un Fondo ad hoc per avviare, rilanciare ed accelerare progetti territoriali di forte impatto innovativo in ambito sociale”. Lo dichiara l’On. Francesco Cannizzaro, in merito alla pubblicazione del DPCM che ripartisce il Fondo per la Progettazione territoriale, un supporto tecnico d’eccezione, fondamentale per partecipare all’assegnazione di risorse del PNRR, del FSC e del FSE.

“Un plauso all’azione incisiva del Ministro, che ha accolto le istanze di molte realtà del Sud, chiedendo e ottenendo l’istituzione del Fondo, uno strumento innovativo, efficace, ma soprattutto concreto per quegli enti locali più piccoli e in difficoltà, che altrimenti rischiavano di essere tagliati fuori dalle grandi sfide nazionali e comunitarie – conclude il parlamentare calabrese, Responsabile nazionale del Sud di Forza Italia.