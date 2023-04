IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO SULL’OPERAZIONE ANTIMAFIA A CATANZARO

“Non ci può essere sviluppo senza sicurezza, né crescita civile senza legalità. In tal senso, l’imponente operazione eseguita a Catanzaro dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Nicola Gratteri, infonde speranza e fiducia nei cittadini. Alle forze dell’ordine e agli inquirenti che, ancora una volta, dimostrano un impegno assiduo e sistematico nella prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, va il mio ringraziamento e quello del Consiglio regionale che rappresento. Consapevoli, tuttavia, che per sconfiggere questo disvalore assoluto che è la mafia, occorre anche la reazione corale e coraggiosa di tutta la società civile”.

Il Pd Calabria: «Plauso alle Forze dell’Ordine per l’operazione di oggi a Catanzaro. Non cadano nel vuoto le parole del procuratore Gratteri e si potenzino gli organici degli Uffici giudiziari».

«Un forte plauso e un grande ringraziamento per il lavoro svolto va rivolto alla Polizia di Stato di Catanzaro che è riuscita, attraverso una vasta e brillante operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Nicola Gratteri, ad eseguire 62 misure di custodia cautelare a danno del clan criminale legato alla comunità Rom operante nella parte meridionale del capoluogo. Le contestazioni mosse dalla Procura sono assai gravi e riguardano reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, furto, detenzione di armi. Ma a fare riflettere sono anche le considerazioni del Procuratore Gratteri, rilasciate a margine dell’operazione, secondo le quali tutto era pronto da più di un anno, ma si è potuto agire soltanto adesso per carenza di organico. Si capisce, ancora una volta in più, che la lotta alla criminalità passa dal lavoro sinergico di Procura e Forze dell’Ordine che devono essere messe nelle condizioni di potere operare al meglio e a pieno organico. Anche per questo il grazie del Pd alle Forze dell’Ordine impegnate nell’operazione che si è svolta oggi a Catanzaro è ancora più sentito».