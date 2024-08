Il Comune di Platì risulta beneficiario nell’ambito della partecipazione al Bando per il Piano

Nazionale riservato ai Piccoli Comuni con il progetto inerente la riqualificazione dell’intero

percorso che dalla strada SP2, lungo la Via Mittiga Domenico, porta a Monte Calvario per

un finanziamento pari a 700mila euro. Un progetto che farà rifiorire uno dei più suggestivi

percorsi che durante la Settimana Santa rievocano la Passione di Cristo. Tale

finanziamento, sottolinea il Sindaco Dott. Rosario Sergi, rappresenta il coronamento di un

obiettivo che l’intera comunità platiese sognava da tempo. Questo percorso il Dott.

Rosario Sergi nella qualità di Presidente della Proloco Platinsieme lo ha intrapreso nel

2011 unitamente ai 54 soci ed oggi ha l’onore e il piacere di aver fattivamente contribuito

alla realizzazione nella qualità di Sindaco avendo sostenuto l’idea creativa della Giunta e

l’idea progettuale sviluppata dall’Ufficio Tecnico guidato dall’Ing. Antonio Marvelli

coadiuvato dagli ingegneri Chiara Panetta e Giuseppe Toscano, quest’ultimi in organico al

Comune grazie ai fondi PNRR ed impegnati nei prossimi mesi a sfide coinvolgenti e

sempre più impegnative per il bene di Platì. Con questi fondi le Tre Croci risplenderanno

nel buio di Monte Calvario divenendo attrattiva turistica e spirituale nonché motivo di

sviluppo socioculturale per l’intero Territorio. Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco

esprimono soddisfazione per l’ottenimento dei fondi decretati dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri il 2 agosto 2024. Pertanto un plauso al Presidente del Consiglio On.

Giorgia Meloni e a tutto il Governo per l’ennesima attenzione riservata al Nostro Territorio

in termini di sviluppo sociale e culturale e per aver messo in atto il principio di imparzialità

attraverso la Commissione di valutazione che ha voluto investire sui territori di trincea

bisognosi di supporto costante.