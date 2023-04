È stato approvato nella seduta del Consiglio comunale di oggi, 29 Aprile 2023, lo schema di rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario dell’anno 2022, con la piena soddisfazione del Sindaco Rosario Sergi ,che ha illustrato tutti gli aspetti del consuntivo, presentando puntualmente i dati elaborati dagli Uffici comunali, evidenziando una gestione che alla soglia del terzo anno di mandato ha portato il raggiungimentodi importanti risultati, simbolo di una condotta puntuale ed oculata da parte dell’Amministrazione Comunale.

Alla luce dell’azione Amministrativa intrapresa si può affermare senza timore di smentita che la credibilità istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Platì e quindi dell’intera Cittadina è divenuta granitica e lo conferma l’ottimo lavoro svolto oggi dall’intero Consiglio Comunale.

Vogliamo esprimere il Nostro ringraziamento a tutta l’Amministrazione e agli uffici comunali, perché i risultati conseguiti e i finanziamenti ottenuti, sono frutto di un grande lavoro di squadra, che ha permesso anche di risolvere le diverse problematiche ataviche incontrate, anche lungo il percorso amministrativo di questi primi 30 mesi .

Ci sentiamo orgogliosi di affermare che l’azione amministrativa messa in atto in questi primi anni di mandato porterà notevoli benefici all’intera Comunità Platiese in termini di servizi e benessere sociale, grazie alla messa in sicurezza di un Bilancio Comunale che a causa della annosa discontinuità Amministrativa è stato gestito con obiettivi di breve termine.

Il Nostro amore profondo per questo Paese, ci porterà a raggiungere e concretizzeremo obiettivi ambiziosi di lungo periodo , grazie al lavoro di tutte quelle persone che credono allo sviluppo di questo nostra Grande Comunità.