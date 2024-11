Il Comune di Platì in collaborazione con Famapharm ha organizzato la giornata di screening dell’osteoporosi presso i locali della Guardia Medica all’interno di Palazzo Furore.

L’iniziativa ha visto una grande partecipazione dei cittadini confermando ancora una volta l’importanza della prevenzione in ambito sanitario.

Un grazie speciale al Dottor Famà Carmelo, alla Dottoressa Laganà Monica e alle due assistenti Flamingo Emiliana e Celentano Filomena per aver assistito al meglio chi ha voluto partecipare all’iniziativa incentrata sulla densiometria ossea del calcagno, un esame veloce che assicura l’accertamento di eventuali problematiche a livello osseo o posturale.

Il Sindaco Rosario Sergi e l’Amministrazione Comunale tutta plaudono all’iniziativa per aver organizzato questa giornata di screening dell’osteoporosi.

La prevenzione è essenziale nel ridurre e/o prevenire a monte l’insorgenza di una malattia o di un evento sfavorevole e pertanto auspico che nei prossimi mesi riusciremo ad organizzare altri eventi simili e con cadenza regolare anche rispetto ad altre patologie.