iL sindacato dei pensionati ANAP-Confartigianato di Reggio Calabria ,nel contesto della sua attività a tutela degli iscritti ha costituito lo sportello “Più sicuri insieme” nell’ambito di un progetto nazionale per informare , tutelare e sensibilizzare gli anziani contro le truffe e i raggiri. Con maggiore frequenza , rispetto al passato, si tenta di utilizzare la buona fede di persona anziane spesso sole, al fine di depredarle delle loro scarse risorse . Il progetto coinvolge il Ministero dell’Interno. L’ANAP in considerazione anche del fenomeno delinquenziale che si estende anche a furti ,ha stipulato anche una convenzione con “Filo Diretto” che prevede un’assicurazione che copre gli associati fino a un massimo di cinquecento euro.In questo delicato momento di emergenza anche sanitario che influisce sulla vita di tutti e in particolare sulle categorie più fragili e spesso sole come le persone anziane, l’ ANAP mette a disposizione i suoi sportelli territoriali. Gli interessati possono contattarci al numero 0965 313000 o all’email reggiocalabria@inapa.it.