Come Gruppo Consiliare Polistena Futura abbiamo presentato sette mozioni su argomenti di interesse della comunità polistenese e abbiamo richiesto la convocazione del Consiglio svolto lunedì scorso proprio per discuterle ma quello che viene fuori dalla seduta conclusa è l’ordine del giorno sull’acqua portato dalla DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI. Facciamo un pò di chiarezza. Hanno cercato di portare un tema che potesse catalizzare l’attenzione nel tentativo di oscurare le nostre proposte. Ci può stare, ma il risultato finale è la SOLITA DEMAGOGIA STERILE per conquistare un titolo sui giornali. Hanno parlato di privatizzazione ma alla mia esplicita richiesta di indicarmi nella Legge Regionale 10 del 2022, di cui si chiedeva la moratoria, la parte in cui si prospettava questo pericolo non hanno saputo rispondere. E’ il caso di dirlo……hanno fatto SCENA MUTA. Aizzare la gente sulla base di fandonie per accattivarsi simpatie che vanno ormai scemando, questo è lo spirito della DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI. L’Autorità istituita dalla Legge Regionale in questione avrà un Consiglio Direttivo formato da Regione e comuni della Calabria (40). L’ente di gestione sarà la Sorical, società completamente pubblica. Ci sono molti punti da approfondire e su cui bisogna discutere nei tavoli istituzionali e proprio per questo ci siamo astenuti e non abbiamo votato contro. Quello che a noi interessa è l’efficienza dei servizi e le tutele. A tale riguardo il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, ha parlato di efficienza per quanto riguarda le risorse idriche gestite dal Comune ma forse si è confuso o non ha studiato o, ancora peggio, fa finta di non sapere. La rete idrica polistenese, è il caso di dirlo, fa acqua da tutte le parti infatti un’elevata percentuale delle risorse immesse in rete non viene fatturata. Chiediamo al Sindaco come mai e perchè in un decennio non è riuscito a risolvere questa situazione?

Siamo proprio curiosi di saperlo, per una volta potrebbe rispondere al Gruppo Consiliare di Polistena Futura invece di fare SCENA MUTA o cambiare argomento.

Invitiamo il Sindaco a fare un piccolo sforzo e dedicare qualche minuto del suo tempo prezioso per rispondere a 2013 (DUEMILATREDICI) CITTADINI a cui prestiamo la voce come Consiglieri comunali.

Attendiamo fiduciosi.

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”