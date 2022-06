Dopo il mio intervento sullo strano caso del Comandante dei Vigili e sulla nomina a Capo della Ripartizione

Vigilanza della segretaria comunale il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, ha ancora una volta dato il

meglio di sé. Purtroppo se non ci sono le basi della sana politica e di una impostazione votata alla

collettività della propria azione non ci può essere un sano confronto. Sin dall’inizio abbiamo capito che,

purtroppo, il signor sindaco non è in grado di affrontare le critiche ad una gestione rispondendo nei fatti. Io

e il gruppo Polistena Futura solleviamo questioni che riguardano l’Amministrazione comunale o comunque

che abbiano risvolti per l’intera comunità polistenese mentre il dott. Michele Tripodi, invece di rispondere

nel merito, scade sempre nel personale dimostrando la sua statura politica. Nel concorso per Comandante

dei vigili urbani io ho presenziato solamente alla prima ora della prima prova ed il mio intento non era

quello di concorrere ma quello di “prendere appunti”. Nel momento in cui ho consegnato il foglio bianco ho

espresso alla commissione alcune considerazioni. Alla luce di quanto successo ho fatto bene a tenere quel

comportamento. Tutto questo, però, non ha importanza e non ha alcuna relazione con l’Amministrazione

comunale e con la gestione del Comune di Polistena. Purtroppo il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, ha

evidenti difficoltà a tenere la discussione su un piano esclusivamente politico e salta DI PALO IN FRASCA. Fa

sorridere che proprio il dott. Michele Tripodi, sindaco di Polistena, se ne sia uscito qualche giorno fa con un

comunicato sulla coerenza. Non essendo iscritto ad alcun partito io sono coerente alle mie idee mentre il

signor sindaco dovrebbe ristabilire un po’ di ordine nel suo modo di procedere. Dalla lista Callipo,

imprenditore di successo non certo ascrivibile all’area comunista, alla lista Tansi (nominato capo della

protezione civile della Regione Calabria da Mario Oliverio Presidente in forza al Partito Democratico), con

cui era candidato alla Regione (la lista è ancora recuperabile su internet) salvo poi defilarsi quando

evidentemente i calcoli d’opportunità lo hanno spinto al RITIRO, alla lista De Magistris, per la quale ha

tentato in tutti i modi di ritagliarsi uno spazio con scarsa fortuna. Ora, il signor sindaco dott. Michele

Tripodi, lo ritroviamo a cercare sponde politiche dall’altra parte dello stretto. L’ambizione sfrenata fa fare

brutte figure e francamente sentir parlare il dott. Michele Tripodi di coerenza rasenta il ridicolo. Continuerò

e continueremo come Polistena Futura a parlare di argomenti che interessano la comunità di Polistena e a

fare Politica, quella Politica che il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, ignora.