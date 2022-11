Riceviamo e pubblichiamo

E’ crollato il soffitto dei bagni della scuola Trieste! Il Gruppo Consiliare che mi onoro di guidare chiede informazioni al signor sindaco, dott. Michele Tripodi, sull’accaduto e lo stesso restituisce indietro le domande legittime di Polistena Futura ma anche dei tanti genitori non informati sulla vicenda. Dopo tutto questo cosa fa il Gruppo Consiliare che sostiene il dott. Michele Tripodi……..esprime solidarietà al sindaco! Siamo davvero alla mistificazione della realtà. Tutti i cittadini dovrebbero leggere quanto scritto da Polistena Futura e confrontarlo con la risposta scomposta e fuori luogo del Gruppo Consiliare che sostiene l’Amministrazione Tripodi. Ho sempre più la convinzione che quando scrivono si guardino allo specchio. Ci accusano di agire con odio ma possiamo assicurarli che l’odio non alberga nei nostri cuori e davvero auguriamo a chi si lascia andare a certe offese di ritrovare una serenità interiore forse smarrita tra candidature agognate e ambizioni sfumate. Sono in evidente CADUTA LIBERA e non parlo in questo caso del soffitto della scuola. Un Sindaco che si scaglia contro cittadini e mamme che educatamente chiedono spiegazioni sull’ accaduto non è un buon esempio di amministratore, l’assessore che minimizza stizzita parlando di un pò di intonaco che si è sbriciolato non è un buon esempio di amministratore, altri componenti della maggioranza che scrivono in modo offensivo parole spocchiose e di odio contro l’opposizione ignorando completamente la questione principale e cioè la sicurezza dei bambini e del personale scolastico non sono un buon esempio di rappresentanti politici e amministratori. Il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, dovrebbe provare un pò di vergogna e chiedere scusa alla città (lui si!) in quanto davanti a problematiche serie si preoccupa solo e soltanto di salvare la faccia con manifesti autoelogiativi. Continua a parlare, il signor sindaco dott. Michele Tripodi, dei consigli comunali ma lui stesso con la sua maggioranza ha votato contro la proposta di Polistena Futura di mandarli in streaming così che tutti possano vedere queste “grandi performance” degli amministratori. Continua a pensare, il signor sindaco dott. Michele Tripodi, che il Comune di Polistena sia casa sua e possa fare ciò che vuole.

SI SBAGLIA E GLIELO RICORDEREMO OGNI GIORNO PER I PROSSIMI ANNI.

Il Comune di Polistena è la casa di tutti i cittadini e va amministrato nel rispetto dei polistenesi ma soprattutto della legge.