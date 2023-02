Riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco di Polistena, dott. Michele Tripodi, cerca di uscire dal pantano in cui si è arenato organizzando una manifestazione, a suo dire, a difesa delle istituzioni democratiche. Dopo la brutta figura rimediata in seguito alla denuncia presentata per atti persecutori nei miei confronti e del Presidente dell’Associazione Polistena Futura solo ed esclusivamente per la nostra attività politica, cerca di chiamare a raccolta i suoi sostenitori nel tentativo di rispolverare la sua immagine offuscata. Nella denuncia mi viene contestato dal dott. Michele Tripodi, che in ogni mio intervento lo cito continuamente con nome, cognome e titolo. Forse per il Sindaco di Polistena la normalità è rappresentata dal suo modo di agire e di scrivere colorito sempre da epiteti offensivi. Io non la penso così. In quanto al fatto che lo citiamo continuamente vorrei ricordare a quanti non lo sanno dell’unicità dell’Amministrazione comunale di Polistena in cui il signor Sindaco mantiene le deleghe a attività produttive, cultura, lavori pubblici, commercio, salute, urbanistica, risorse umane, patrimonio, bilancio, praticamente tutte. Con chi dovremmo interloquire quindi? La visione distorta delle regole democratiche porta il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, a credere che il voto amministrativo possa legittimare qualsiasi azione politico – amministrativa ma il sottoscritto insieme al gruppo di Polistena Futura gli ricorderanno giorno per giorno che anche lui è sottoposto al rispetto della legge e la nostra azione sarà, come lo è stata dall’inizio della consiliatura, a difesa e tutela delle istituzioni democratiche oltraggiate.