Pioli “A Monza dobbiamo continuare a vincere”

MILANO (ITALPRESS) – “A Monza dobbiamo continuare a vincere”. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo il ritorno al successo nell’ultima giornata di campionato contro il Torino e dopo la bella vittoria di Champions League di questa settimana, non vuole cali dai “suoi” rossoneri. “La squadra non ha mai creduto meno in se stessa e nelle proprie qualità; in più non è mai mancato il supporto dei tifosi. Guardiamo avanti con rinnovato ottimismo. Ora dobbiamo pensare alla gara di domani e a vincere la partita contro il Monza. Loro sono in forma e giocano un buon calcio”, ha detto Pioli. “Bisogna fare i complimenti a Palladino per il lavoro che sta facendo. Noi dobbiamo rispettare gli avversari ma dobbiamo fare tanti punti e dobbiamo continuare a vincere”, ha aggiunto il tecnico dei rossoneri.

“La squadra sta bene. Ho diverse possibilità per domani. Veniamo da una settimana impegnativa, devo ancora decidere chi fare giocare contro il Monza. Tomori è recuperato; mentre Bennacer, che avverte ancora qualche fastidio, e Calabria saranno out. Thiaw ha grandi potenzialità: può fare molto bene”, ha detto ancora Pioli. “Ibra ogni settimana che passa aumenta i carichi di lavoro e migliora la propria condizione fisica. Per domani sarà del gruppo. Giroud sta facendo tanto per la squadra; Origi è pronto. Domani vedrò che scelte fare”, ha precisato l’allenatore del Milan.

In chiusura di conferenza stampa, poi, una nota tattica: “Stiamo facendo bene con la difesa a tre ma possiamo cambiare modulo, anche durante le varie gare, senza problemi. Mi piace il fatto di poter giocare con più moduli. Non so quanto andremo avanti così: domani sicuramente continueremo lungo questa strada”, ha concluso Pioli.

