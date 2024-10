Corigliano Rossano, Baldino (M5S): “Solidarietà al Sindaco Stasi. La mia piena vicinanza contro ogni forma di minaccia e intimidazione”

Esprimo piena solidarietà al sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, per le minacce e le intimidazioni che dal 25 luglio lo tengono sotto vigilanza. Così non si colpisce solo un rappresentante democraticamente eletto ma si attacca un’intera comunità, le istituzioni locali e i principi stessi di democrazia e legalità.

Le intimidazioni rivolte al sindaco sono un sintomo preoccupante del clima di tensione e di pressione criminale che troppo spesso tentano di soffocare l’impegno civile e amministrativo nel nostro territorio. Non possiamo accettare che chi si batte quotidianamente per il bene della propria città, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per combattere la criminalità, sia messo sotto scacco da minacce vigliacche.

Chi minaccia e intimorisce un sindaco non colpisce solo una persona ma tutta la comunità che quel sindaco rappresenta. A Flavio va il mio incoraggiamento a non lasciarsi intimidire, alla sua famiglia la mia sincera vicinanza>,

Sasso (Lega): “Piena solidarietà al Sindaco Stasi, inaccettabili le intimidazioni”

Esprimo la mia piena solidarietà al Sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, per le gravi minacce ricevute e gli atti intimidatori che lo hanno colpito. Ogni tentativo di intimidazione nei confronti di chi lavora con impegno per il bene della propria comunità è inaccettabile. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché venga garantita la sicurezza del sindaco e della città. Flavio Stasi non è solo, la Lega è al suo fianco nella difesa della legalità.

MORMANNO | PAPPATERRA «PIENA SOLIDARIETA’ A FLAVIO STASI, ESEMPIO DI AMMINISTRATORE CORAGGIOSO E DALLA SCHIENA DRITTA»

Dopo la notizia diffusa oggi delle due intimidazioni al sindaco di Corigliano Rossano, l’intervento del primo cittadino di Mormanno. «Innalziamo il livello del contrasto democratico a chi agisce nell’ombra»

«Rattrista dove apprendere dalla stampa che Flavio Stati, sindaco di Coriglia – Rossano, è costretto a vivere sotto scorta a causa di due epidosi intimidatori che lo hanno riguardato nell’ultimo periodo. Chi come sindaco si spende a servizio della propria comunità, va tutelato e protetto da un sistema democratico di partecipazione civile e sorveglianza che oggi più che mai non può non esistere nei nostri territori, dove la criminalità o sacche oscure di devianza sociale, tentatno di colpire gli amministratori come Flavio, dalla schiena dritta che con coraggio respingono ogni sorta di avvicinamento da parte di chi vorrebbe introdursi nei palazzi della pubblica amministrazione».

Lo afferma il sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, offrendo al primo cittadino di Coriglian – Rossano la «piena solidarietà umana, politico e amministrativa. Chi come noi vive in trincea, soprattutto al Sud, sa bene che non bisogna avere paura di chi tenta di offuscare il lavoro utile al bene della collettività che compiamo ogni giorno. E’ per questo che la cittadinanza sana deve aiutare le forze dell’ordine e la magistratura che indaga su questi atti criminali, lasciando ai margini del vivere civile chi vuole macchiare con i suoi comportamenti la vita delle nostre comunità. Flavio non sei solo. La tua città ti stima e ti è vicina cosi come la comunità di Mormanno con la quale puoi stare certo di camminare insieme verso l’orizzonte di legalità e libertà che noi tutti auspichiamo»