Per dare impulso autentico alla denuncia di chi è vittima della ‘ndrangheta e metterla davvero in ginocchio, togliendole potere, spazio, libertà di agire, lo Stato deve garantire i diritti costituzionali: la vita, il lavoro, la libertà, la sicurezza… È un obbligo di cui lo Stato deve sapersi fare carico, incondizionatamente, senza se e senza ma.

Non deve esserci più chi, dopo aver scelto di denunciare, si debba sentire vittima due volte: della criminalità organizzata, che lo ha vessato e annientato, e dello Stato che non ha saputo garantirne i diritti.