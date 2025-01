Riceviamo e pubblichiamo dal dott. Antonino Amodeo – Diabetologo

È arrivato un nuovo farmaco per la cura dell’obesità, la molecola attiva si chiama “tirzepatide”. Ci raccontano meraviglie di questo farmaco capace di indurre perdite di peso consistenti,10-20-30 kg. Esiste però un problemuccio, nulla di serio s’intende, il farmaco in questione é a pagamento. Solo 346 euro al mese!

Mi chiedo e domando a tutti voi, quanti tra coloro che appartengono alle fasce economicamente deboli della popolazione potranno permettersi di acquistare questa medicina?

Desidero precisare che l’obesità è maggiormente presente nelle fasce più deboli della popolazione in quanto costrette per bisogno a consumare cibi meno costosi e spesso più calorici.Desidero precisare inoltre che l’obesità è di per sé una condizione patologica che espone al rischio di sviluppare malattie ben più gravi (diabete-ipertensione arteriosa-dislipidemia-ictus-alterazioni vascolari-alterazioni articolari ecc.).

È vero che il paziente obeso deve seguire una dieta ipocalorica e cambiare lo stile di vita, ma nel momento in cui tali misure falliscono, è proprio necessario attendere che insorgano le malattie predette, il cui costo sociale, umano ed economico è di gran lunga superiore rispetto al costo della cura per l’obesità? Oppure è ragionevole ed umano intervenire farmacologicamente favorendo la perdita di peso evitando l’insorgenza di gravi malattie?Mi fa rabbia pensare che il farmaco potrà essere comprato solo dai benestanti emarginando ancora una volta i figli del popolo.È questa la sanità che vogliamo?Quando penso che in parlamento,gli arroganti incapaci di destra e gli inutili della pseudo sinistra votano per mandare milioni di euro in armi alla Ucraina,mentre sempre più persone rinunciano alle cure,la mia indignazione aumenta a dismisura.

Il sottoscritto in quanto diabetologo sarà uno dei prescrittori del farmaco,allora,in ambulatorio consiglierò ai benestanti ed ai meno abbienti,il farmaco in questione,ben sapendo che i primi potranno curarsi ed i secondi non ne avranno la possibilità.La mia coscienza di medico e soprattutto di uomo si ribella a questa eventualità.Personalmente non accetterò mai l’idea di una sanità per i ricchi e di una sanità per i poveri;stanno volutamente smantellando quello che i nostri nonni avevano faticosamente conquistato.Al sottoscritto non interessa se avete votato la destra o la pseudo sinistra ma è molto interessato al vostro parere su quanto sta accadendo.