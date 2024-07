“La Capitale Italiana Città del Libro 2024, Taurianova, rappresenta oggi, ha dichiarato PIERFRANCO BRUNI, Presidente della Commissione Capitale del Libro del Ministero della Cultura, un vero e proprio esempio di promozione culturale in un contesto, quello calabrese e meridionale, che deve puntare alla valorizzazione di quelle risorse che il territorio esprime e manifesta attraverso una serie di attività”.

Taurianova costituisce un riferimento che riguarda certamente il libro, nelle varie sfaccettature e modelli di proposte, e sta dando una chiave di lettura a tutto il territorio anche sul piano sociale.

Aggiunge il presidente Bruni: “Nessuno se lo sarebbe aspettato, credo che l’effetto Taurianova, Capitale del Libro, avrebbe smosso tanto interesse sulla conoscenza culturale non solo editoriale ma didattico e scientifico tout court. Penso, tra i tanti eventi svolti e in programma, al Banchetto Greco che ha aperto una bella discussione sul piano archeologico, ponendo all’attenzione una Magna Grecia che si confronta con il mondo latino. Se ricordo bene a fine agosto dovrebbe essere un simposio Romano. Ciò significa che è ben chiaro il dato progettuale”.

Infatti il presidente Bruni pone l’accento su un itinerario fortemente culturale…

“Ma si … Il Corriere della Sera, sottolinea ancora il presidente Bruni, ha dedicato un paginone agli affreschi di Papasidero con un brillante articolo di Stella. Questo significa che Taurianova ha aperto una strada tutta positiva sulla Calabria nel cuore del Mediterraneo”.

Dunque di può affermare una nuova stagione per la Calabria?

“È chiaro. Taurianova capitale italiana del Libro è una vitale testimonianza che sa guardare con lungimiranza a una Calabria nuova”.