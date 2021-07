demA Calabria esprime pieno sostegno, solidarietà e vicinanza ai pescatori di Crotone e Le Castella e alla loro lotta di rivendicazione per il mancato incasso delle quote delle royalties che in maniera del tutto arbitraria non sono mai state versate da 7 anni a questa parte a compensazione dei danni alla pesca provocati dalle piattaforme e dai pozzi di estrazione che, di fatto, hanno dato un duro colpo alle marinerie del crotonese.

Non solo problemi paesaggistici e di natura ambientale, quelli provocati dall’attività estrattiva in un luogo che invece avrebbe dovuto massimizzare la propria vocazione turistica e naturalistica, ma anche danni economici rilevanti per un settore come la pesca che già risente di una crisi diffusa. Uno scippo a tante famiglie che oggi sono in lotta per rivendicare quanto spetta legittimamente.

demA Calabria chiede alle istituzioni e a chi di dovere di convocare al più presto un tavolo che possa dirimere la questione e porre fine a una vertenza che sta mettendo in ginocchio un intero comparto lavorativo.