Picierno (Pd): “Al lavoro per tutelare livelli occupazionali a Gioia Tauro”

“Oggi abbiamo effettuato un incontro molto proficuo presso l’Autorità Portuale di Gioa Tauro con tutti gli attori coinvolti – sindacati, sindaci locali e il Presidente dell’Autorità Portuale – e con loro abbiamo studiato soluzioni concrete rispetto a una direttiva senza dubbio importante per gli obiettivi di decarbonizzazione che ci stiamo dando e a fronte dell’impatto delle emissioni del settore nell’atmosfera, ma che rischia di compromettere posti di lavoro.

Il Porto di Gioia Tauro costituisce un’eccellenza del territorio calabrese, che rappresenta anche un valore aggiunto per il Paese e per il Mediterraneo. Abbiamo una finestra operativa, quella del 31 dicembre, data in cui la Commissione dovrà produrre un atto delegato per affrontare la questione dei porti di trasbordo, tra cui Gioia Tauro. Abbiamo definito anche la necessità di un incontro per il Governo, affinché non si comprometta l’efficienza del Porto di Gioia Tauro. In questo senso, stiamo interloquendo anche con il Commissario Maros Sefcovic per renderlo consapevole degli effetti collaterali della norma”.

Lo afferma in una nota Pina Picierno