Ancora un’Ardorese che fa parlare di sé e del suo paese d’origine in positivo; la giovane Antonietta Anamaria Iemma, undici anni, ha partecipato ad Agropoli ad un concorso nazionale di danza sportiva per le discipline di danza coreografica, danza accademica e danza IDO, in rappresentanza della scuola “danzando, arte in movimento” con sede a Marina di Gioiosa Jonica. La gara, chiamata Salerno Art Open, disputatasi il 21 e 22 maggio, e promossa dalla “Dirty Dancing School” si è sviluppata in due giornate: sabato c’è stata la gara internazionale – AIDO international – e domenica la gara nazionale sotto il cappello della CIDS. Antonietta, giovane promettente frequentante l’ultimo anno di scuola primaria ad Ardore, ha gareggiato domenica nella categoria 10/12 (anni) classe D “latin, style, tecnica, samba, rumba”. I suoi sforzi ed i suoi sacrifici sono stati premiati, la giovane calabrese si è imposta, in questa gara nazionale celebrata in Campania con concorrenti da tutta Italia, settima nella “samba”, settima nel “cha cha cha” ed addirittura terza nella “rumba”. Un’educazione sana ed una famiglia dietro le spalle che non tarpa le ali di un adolescente sono stati probabilmente alleati fondamentali per lei, ed aggiungiamo specie nel sud Italia, dove le prospettive di sviluppo culturale e quindi sociale ed economico, sono statisticamente minori che nel resto d’Europa. Ci tenevamo quindi come comitato civico a sottolineare questa, apparentemente, piccola vittoria, sperando invece che sia d’esempio per tutti i giovani e gli adolescenti che si approcciano allo sport, alla danza o alla musica in genere, perché possano perseguire i propri sogni e cogliere le occasioni. La globalizzazione doveva abituare i cittadini a viaggiare ed a confrontarsi, pare invece che le regioni più economicamente depresse abbiano in questi anni visto aumentare le distanze da quelle maggiormente evolute, ed allora lo sviluppo delle arti, assieme alla promozione turistica del territorio, dovrà servire assieme a tutto il resto come volano di rilancio per la nostra terra. Brava Antonietta, ti auguriamo altre vittorie e ci auguriamo che altre ed altri giovani seguano il tuo esempio.