Continua il successo di Reggio Live Xmas, il Festival di musica live a tema natalizio promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Dopo le splendide performance di Karima e dei Neri per Caso, ieri sera piazza Italia letteralmente stregata dai cori Gospel di Eric Waddell & The Abundant Life Singers, uno dei gruppi Gospel di spicco di Baltimora.

Atmosfere natalizie ed una straordinaria partecipazione di pubblico, con una piazza Italia gremita che ha seguito le note Gospel scaldando i cuori del Natale reggino. Anche Eric Waddell e i suoi non hanno perso l’occasione di far visita ai Bronzi di Riace, con un passaggio al Museo Archeologico Nazionale, accompagnati dal Consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, che ha reso omaggio alla bellezza dei due guerrieri della Magna Grecia.

Il Natale Metropolitano prosegue registrando un successo dopo l’altro. E già oggi, 26 dicembre, si replica alle 19.00 al Teatro Cilea con un nuovo grande live a tema natalizio. Alessia Aquilani in arte Alexia, regina dell’eurodance anni ’90, approderà al Teatro Cilea. La cantante spezzina proporrà i brani natalizi dell’ultimo album “My Xmas” e i successi storici, da “Me and you”, “Summer is crazy” e “Happy” passando per le hit sanremesi “Dimmi come”, “Per dire di no”, vincitrice al festival del 2003, e “Da grande”. Ad accompagnarla Fabio Zacco (pianoforte), Alberto De Rossi (chitarre elettriche ed acustiche), Pasquale Coscio (basso), Alessandro Piovan (batteria e percussioni). Ai cori Clarissa Ballerini, Lorenza Rocchiccioli, Paola Viapiana e Roberto Alessi.

Il 31 dicembre, dopo la mezzanotte, ad aprire il nuovo anno arriverà in Piazza Italia in esclusiva internazionale il bluegrass festoso e travolgente di Joe Bastianich e La Terza Classe, che presenteranno in due ore di concerto anche i brani del nuovo album Good Morning Italia, da Fall in Between a Longway Home e Like Stopping Waterfalls. Numerose le apparizioni televisive di Bastianich che lo hanno reso popolarissimo: MasterChef, Italia’s Got Talent, Amici Celebrities, Ballando con le stelle, fino a Le Iene di Italia 1. Joe Bastianich, The Restaurant Man, nasce nel Queens e fin da piccolo segue la musica di Led Zeppelin, Ramones, David Bowie e Rolling Stones. Questa passione emerge anche in vari programmi televisivi realizzati per Sky Arte, tra i quali On The Road, dove ha incontrato La Terza Classe, band folk e bluegrass napoletana approdata al noto show tv americano Music City Roots. Da sottolineare che Bastianich si è reso testimonial spontaneo delle eccellenze gastronomiche calabresi, inserendo anche la Cipolla Rossa di Tropea nei panini della più nota catena mondiale di ristorazione, oltre a promuovere le bellezze della Calabria in numerosi programmi televisivi e nelle sue pagine social con milioni di followers.

Il primo “Reggio Live Xmas” si chiuderà sullo stesso palco giorno 1 gennaio 2023 alle ore 20:00 con il concerto-spettacolo di Capodanno di Nino Frassica con la sua Los Plaggers band, spettacolo musicale intervallato da battute e gag, con alcuni dei più celebri successi eseguiti a “modo suo”. La direzione tecnico-artistica è affidata alla Show Net di Ruggero Pegna. L’ingresso è libero.