“Il modus operandi di quest’Amministrazione comunale non cambia: decisioni che impattano sul tessuto economico locale senza prima intraprendere un dialogo con i diretti interessati. Così come in altre occasioni e sulla scorta di considerazioni deboli, il Sindaco inaugura un nuovo anno del suo mandato comunicando in un post che il mercato di Piazza del Popolo, principale mercato rionale della città, “non ha più motivo di esistere”.

In una nota i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari attaccano duramente il Sindaco Falcomatà in merito al cambio di destinazione della storica Piazza del popolo da mercato rionale a parcheggio per decongestionare il traffico del centro cittadino, in occasione delle festività natalizie prima e per l’avvio dei saldi invernali poi, per passare a non ben specificate future destinazioni per manifestazioni ed eventi culturali.

“Il grave episodio verificatosi questa mattina a Piazza del popolo, dove un venditore ambulante, vincitore del bando nel 2018, ha minacciato di darsi fuoco cospargendosi di benzina, richiede una riflessione approfondita.

Una riorganizzazione del mercato, così come intende essere quella che riguarda Piazza del popolo o il mercato del Botteghelle, non può essere imposta, ma frutto di un lavoro condiviso e trasparente: non basta un annuncio sui social per ridistribuire le posizioni di questi commercianti.

I venditori ambulanti non sono pedine da spostare a proprio gusto e interesse, ma cittadini che da anni operano in città, che meritano di essere ascoltati prima che vengano adottate soluzioni che possano compromettere la loro attività” dichiarano i consiglieri forzisti.

“Anche nel caso dei venditori ambulanti che presentino situazioni di irregolarità, questi vanno guidati dall’ Amministrazione fornendo loro gli strumenti per regolarizzare la loro posizione: non possiamo ignorare le esigenze dei commercianti di un mercato rionale storico che per anni ha rappresentato una risorsa per la nostra città. La riorganizzazione dovrebbe favorire una crescita per la città senza mettere a rischio l’attività commerciale di chi per anni ha contribuito a mantenere vivo un luogo storico di Reggio” affermano i consiglieri.

“Chiediamo con urgenza che venga avviato un confronto sulla ridestinazione di Piazza del popolo: chiederemo al presidente della commissione Controllo e garanzia la convocazione dell’assessore alle attività produttive, perché illustri le motivazioni e le modalità con cui si sta portando avanti questa nuova idea di riorganizzazione.

Piazza del popolo torna al popolo, scriveva democraticamente Falcomatà nel suo post. Peccato abbia dimenticato di interpellarlo” concludono i consiglieri.