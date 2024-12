L’Amministrazione Comunale è lieta di invitare i cittadini all’inaugurazione della nuova piazza De Nava; un’occasione di condivisione e festa per la città intera.

L’appuntamento è per martedì 3 dicembre, alle ore 19, con una cerimonia d’apertura che coinvolge Istituzioni, Museo Nazionale, Associazioni e cittadini.

Alla presenza del Sindaco di Reggio Calabria -Giuseppe Falcomatà- della direttrice del segretariato regionale della Calabria del ministero della cultura -Maria Mallemace- del direttore del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria -Fabrizio Sudano- e delle massime autorità cittadine la nuova piazza sarà, finalmente, aperta al pubblico in modo ufficiale.

La cerimonia sarà accompagnata dall’esibizione del coro lirico e dell’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria; diretti dal maestro Bruno Tirotta.