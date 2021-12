L’aumento dei contagi sta mettendo a dura prova gli operatori sanitari per la mole di tamponi da effettuare. Una situazione, quella calabrese, che ci sta aprendo le porte alla “zona gialla”, e in alcuni comuni c’è rischio di “arancione” o già dichiarata “rossa” come Isola Capo Rizzuto.

Noi vogliamo porre in essere una questione pervenutaci in merito ad alcune segnalazioni in quanto dei cittadini della Piana di Gioia Tauro sono risultati positivi al tampone antigenico, attendono da giorni a casa di essere sottoposti al tampone molecolare.

Ci scrivono da Cinquefrondi dove sia mamma che figlia sono risultati positivi al tampone antigenico, ma è da più di una settimana che attendono di essere sottoposti al test molecolare.

Il problema qual è? La mancanza di comunicazione da parte di chi esegue i tamponi antigenici e non comunica i positivi all’Usca? In quanto quest’ultimi stanno facendo turni massacranti per poter sopperire a questa nuova e preoccupante situazione dell’aumento dei contagi.

In ogni caso a Cinquefrondi ci sarebbero delle persone risultate positive che attendono il test molecolare.