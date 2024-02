Il “V.Gerace” di Cittanova rappresenta un’eccellenza, un punto di riferimento ed un orgoglio per Cittanova ed il territorio.

Come Phîlene, congiuntamente con gli ottimi rappresentanti degli studenti, non possiamo ignorare la questione relativa all’aula magna del “Gerace.” Infatti da anni questo spazio e le parti ad esso adiacenti sono inutilizzabili a causa di una condizione di inagibilità seguita ad un contenzioso tra la ditta che si occupò dei lavori (sigh) e la Città Metropolitana.

La visita a scuola del nuovo Prefetto di Reggio Calabria, la Dottoressa Clara Vaccaro ci fa ben sperare che finalmente le istituzioni prendano a cuore la questione. Per questo ringraziamo pubblicamente il Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia che si è interessato alla questione e a cui riconosciamo altresì il supporto fondamentale nel cercare soluzioni concrete per migliorare l’ambiente scolastico e garantire condizioni ottimali per l’apprendimento.

Riteniamo sconcertante che per anni si sia ignorata una questione del genere; degli spazi utili a migliorare l’offerta formativa per gli studenti, spazi che potevano adibirsi all’orientamento in entrata ed in uscita, spazi di democrazia, spazi che potevano anche essere utilizzati dalla comunità cittanovese.

Le scuole sono il luogo dove i giovani si formano e diventano cittadini attivi, quindi hanno diritto di farlo in un luogo all’altezza, con tutti gli spazi previsti.

Per questo Phîlene da anni assiste le scuole e gli studenti attraverso donazioni, sensibilizzazione ed affiancando i rappresentanti degli studenti in queste battaglie.

A differenza dei politici di professione, che pensano sia furbo lasciare morire le istituzioni scolastiche, noi senza stipendi e senza aspirazioni politico elettorali continueremo a combattere ogni giorno al fianco di chi viene ignorato.

Chiediamo a gran voce che la Città Metropolitana (che ha già manifestato il suo interesse per la questione) e tutte le istituzioni preposte facciano il massimo sforzo per risolvere la problematica. É un’azione dovuta per questi studenti (futuro di questa terra), per la scuola e per l’intero territorio.

