L’anno scorso, in questo periodo, dopo un’interlocuzione che Phîlene ha avuto con il Sindaco Metropolitano Carmelo Versace, venivano effettuati degli interventi di pulizia che erano previsti, eliminazione di massi e detriti con conseguente messa in sicurezza del tratto, ottenendo la riapertura della strada.

Abbiamo espresso soddisfazione, e ringraziato l’ente per aver dimostrato interesse sulla questione, ma anche promesso che avremmo mantenuto alta l’attenzione su una questione così delicata.

Ad oggi, a causa di una frana avvenuta praticamente un mese fa, ritroviamo la strada chiusa, con un tratto completamente ricoperto dai detriti in una condizione altamente pericolosa.

Chiediamo all’organo competente che vengano effettuati gli interventi di pulizia e messa in sicurezza, ma affermiamo e sottolineamo che questo NON BASTA.

A causa degli incendi degli scorsi anni, delle frane e non solo, il lato della montagna sopra la strada è molto fragile ed appena ci sono eventi meteorologici ci una certa intensità, questi sono i risultati.

Cittanova, i cittanovesi e tutto il te ritiro meritano una viabilità sicura, Phîlene metterà in campo le azioni necessarie, mantenendo alta l’attenzione su questo tema.