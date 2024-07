A seguito dell’incendio “Poly2Oil” a Palmi, Associazione Phîlene esprime, a nome della cittadinanza tutta, forti preoccupazioni sui danni ambientali e alla salute provocati dal rilascio di grandi quantità di diossina nell’aria, diffusasi su gran parte della Piana di Gioia Tauro. Si pone altresì la necessità di chiarimenti sulla genesi delle fiamme, sulle operazioni volte alla loro estinzione, e soprattutto su come si intende evitare un disastro del genere in futuro. Vogliamo concentrarci anche sulla comunicazione messa in campo dalle istituzioni preposte. É assolutamente necessario rivolgersi ai cittadini e fare chiarezza su quelli che saranno, soprattutto, i danni a lungo termine dal punto di vista ambientale e sanitario. Non è chiaro perché quando fatti di questa portata avvengono in questo territorio il tutto sembra essere avvolto da una coltre di fumo (per restare in tema), parlandone il meno possibile e minimizzando ciò che invece preoccupa chi abita questa terra. Chiediamo che si parli, si faccia chiarezza e si renda noto ai cittadini la reale situazione attuale e futura scaturita da questo disastro.