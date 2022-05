In relazione al pestaggio, da parte dello zio, di un sedicenne omosessuale, accaduto nel cosentino, interviene il sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori e già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria: “Caro ragazzo, chi ti ha ferito non ha tenuto in considerazione il fatto che tu sia un minorenne e non ha tenuto in considerazione che tu abbia il sacrosanto diritto di esprimere la tua fede, la tua opinione, il tuo orientamento sessuale, in assoluta libertà. Come calabrese, dedito nella vita alla tutela dei minori, ti stringo idealmente la mano e ti sprono a reagire con la forza di chi non ha nulla da spiegare a nessuno e di chi non ha commesso alcun reato per meritare una così dura “lezione”. Rispondi con la fermezza della dignità che ti è propria e sappi che a fronte di poche mani che ti hanno colpito, ci sono milioni di altre che ti accarezzano amichevolmente. Ed allo Stato, insieme, chiediamo di ripulire la società da gente che nemmeno nel più profondo medioevo avrebbe meritato di esistere”.