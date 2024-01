Perdonare

“Come sembra difficile tante volte perdonare!

Eppure, il perdono è lo strumento

posto nelle nostre fragili mani

per raggiungere la serenità del cuore.

Lasciar cadere il rancore,

la rabbia, la violenza e la vendetta

sono le condizioni necessarie per vivere felici.

Ci professiamo cristiani, ma

se diciamo di amare Dio e odiamo il fratello siamo bugiardi;

togliamo dalla parola “odio” la prima lettera “o” e…

…vediamo “Dio”.

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi,

per il rancore e per la guerra:

c’è solo il tempo per amare e dura solamente un istante.

Chi non ha mai perdonato un nemico

non ha, ancora, assaporato

una delle gioie più sublimi della vita!”

20 gennaio ’24 (pi.pa.)