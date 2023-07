Perde il reddito di cittadinanza e minaccia di dar fuoco alla stanza del sindaco a Terrasini

PALERMO (ITALPRESS) – Perde il sussidio di cittadinanza e fa irruzione nella sede del Comune, raggiungendo la stanza del sindaco Giosuè Maniaci con un contenitore con della benzina minacciando di dare fuoco a tutto. Sono stati attimi di tensione quelli vissuti questa mattina, a Terrasini, nel Palermitano. Prima il segretario generale, poi il presidente del consiglio comunale sono riusciti a calmarlo, facendo desistere un 60enne dal suo proposito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118. Ancora in stato confusionale, l’uomo è stato poi accompagnato in ospedale per accertamenti.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).