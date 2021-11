Un grave incidente stradale è accaduto sulla Statale Jonio-Tirreno nel tratto che congiunge Rosarno con Gioiosa Jonica. Dalle prime indiscrezioni sembra che un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ferito, e per la gravità del sinistro, è dovuto intervenire l’elisoccorso per il trasferimento all’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. A quanto pare, quest’ultimo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura.

Il traffico secondo alcune testimonianze è bloccato all’altezza di Polistena.