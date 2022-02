Sono tre i palmesi che ricoprono ruoli di vertice nella nuova organizzazione territoriale di Azione, il nuovo partito politico fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti alla fine del 2019 che ha da poco tenuto i congressi provinciali e regionali in tutta Italia e si prepara al primo congresso nazionale in programma a Roma il 19 e 20 febbraio.

Girolamo Lazoppina e Enrico Paratore fanno parte del nuovo direttivo regionale, guidato dal neosegretario Fabio Scionti, mentre Vittoria Denaro ha la delega all’area tirrenica nel direttivo provinciale guidato da Michele Anselmo.

Con queste nomine, Palmi partecipa con ruoli di primaria importanza all’organizzazione del nuovo partito che vuole tornare a fare politica sui territori, con un progetto che mira a costruire una nuova classe dirigente credibile e competente. “La politica – secondo il leader di Azione, Carlo Calenda – è arte di governo, capacità di cambiare le cose. E le cose possono cambiare. Ma per farlo c’è un solo modo, studiare e formulare proposte concrete, dettagliate e fattibili”.

Diverse le tematiche proposte dal nuovo direttivo regionale, con la chiamata all’azione di Fabio Scionti che vuole individuare e coinvolgere le migliori energie calabresi nella costruzione di un’alternativa politica al populismo e al sovranismo. Tra queste, innanzitutto la sanità, ma anche le infrastrutture, la formazione, l’ambiente. Proprio sulla sanità si è voluto soffermare Girolamo Lazoppina nel suo intervento al congresso regionale del 5 febbraio scorso: “È incredibile che il territorio della Piana, che ospita circa 160mila abitanti, non abbia un ospedale di riferimento. Ed è incredibile che non ci sia, in tutta la Regione, una struttura pediatrica adeguata. Eppure se andiamo nelle strutture prestigiose del nord Italia troviamo medici e professionisti calabresi”.

Importante anche il ruolo di Vittoria Denaro nel direttivo provinciale, in cui ha responsabilità non solo del territorio di Palmi, ma di tutta l’area tirrenica. A tal proposito, il circolo Palmi in Azione sta monitorando con estremo interesse quanto sta accadendo in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, e nel frattempo è impegnato a individuare tra gli interlocutori del territorio quelli con le migliori energie.