Bova ricorda Saverio Micheletta. Sabato 24 agosto alle ore 21, a Piazza Roma, sarà ricordato l’illustre cittadino bovese deceduto a Roma lo scorso 26 giugno e all’incontro parteciperanno il sindaco di Bova Santo Casile, l’onorevole Saverio Zavettieri, il segretario generale di “Bova Life” Luca Micheletta.

Saverio Micheletta, imprenditore, cultore di storia e tradizioni dell’area della Bovesia specie di quelle legate alla presenza greco-calabra, giudaica e bizantina, nonché socialista dalla nascita, si annovera a pieno titolo a quel gruppo di filantropi che, in quest’area, hanno lasciato tracce indelebili del loro passaggio con Pietro Timpano, Pietro Viola e il capostipite Umberto Zanotti Bianco.

Ha fondato l’associazione “Bova Life” con la quale tramite eventi di valore internazionale, ha ripercorso negli anni il cammino delle etnie che si sono insediate in ques’area contribuendo a costruire un’identità unica al mondo.

Ha dato vita al Sentiero della Civiltà contadina che arricchisce e valorizza uno dei Borghi più belli d’Italia quale quello di Bova e ha fondato una Cooperativa di Comunità “Bova Futura”, con l’obiettivo di mettere a frutto le grandi risorse locali, naturali e produttive per la crescita e lo sviluppo del territorio necessaria a contrastare il fenomeno dello spopolamento e dell’abbandono che rende marginali aree di immenso valore storico, artistico e culturale.

Saverio era un uomo innamorato della sua terra alla quale ha dedicato l’ultima parte della sua vita legando fortemente gli interessi non solo sentimentali della propria famiglia. Per tale motivo, l’amministratore comunale ricorderà il cittadino bovese sabato dalle ore 18, con una commemorazione presso la sala consiliare del Comune accompagnata dalla banda municipale Città di Bova.

Nella serata poi, sarà proiettato un video realizzato da Domenico Vinci e a seguire, il concerto della Banda Briganti Taranta Folk.