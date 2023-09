Per la prima volta in Calabria, nei giorni 6-7-8 ottobre 2023, presso la Fortezza Santa Trada di Cannitello (Villa S. Giovanni), si terrà il 37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Flebologia.

È un evento che storicamente, nell’arco di quasi 40 anni di vita della più numerosa Società Italiana che si interessa di patologie venose, non è mai stato realizzato in Calabria.

L’incontro tra gli esperti si potrà realizzare nella nostra amata terra di Calabria solo grazie alla tenacia e all’impegno del dr. Enzo Strati, noto esperto in flebologia, già vice primario della Chirurgia Generale di Siderno ed attuale Vicepresidente Nazionale della Società Italiana di Flebologia e con la fattiva e preziosa collaborazione del dr. Anastasio Palmanova attuale Primario della Chirurgia Generale di Polistena, nonché Responsabile della Società Italiana di Flebologia per la Regione Calabria.

La Flebologia branca specialistica che si interessa delle malattie delle vene e delle sue complicanze è in continua evoluzione con novità patogenetiche, diagnostiche, emodinamiche e terapeutiche e non è più considerata la Cenerentola.

L’evento a cui prenderanno parte cultori della materia provenienti da tutta Italia e da qualche Paese Europeo è stato riconosciuto anche a livello internazionale dalla UIP (Unione Internazionale Flebologi), nasce anche con l’intenzione, data la grande attualità dei temi trattati, di far capire che l’aggiornamento non deve rivestire carattere di obbligo fine a se stesso, ma necessità volontaria per la propria esperienza e per il bene dei malati.

Il congresso nazionale avrà inizio venerdì 6 e si concluderà domenica 9 ottobre, è aperto a Medici ed Infermieri e saranno presentate delle relazioni da specialisti che prima di dire fanno. Una intera sessione di domenica 8 ottobre, sarà riservata agli infermieri, sempre impegnati sia negli ospedali sia sul territorio, per sviscerare tutto quello che ci sarà da sapere sulle ulcere degli arti inferiori in modo da capire come differenziarle e come trattarle essendo una patologia molto diffusa nelle nostre latitudini.

Sabato 7 ottobre ci sarà una tavola rotonda tra tutte le Società Italiane Scientifiche (SIF, SIAPAV, SIFL, SIFCS e SIME) evento eccezionale.

Il meraviglioso e leggendario scenario dei luoghi di Scilla e di Cariddi farà da sintesi e aggregazione sociale a questo grande evento culturale.