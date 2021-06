Venerdì 18 giugno alle ore 17,30 si terrà a Lamezia Terme la preannunciata Conferenza Stampa dell’ex Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio.

Il tema posto al centro della conferenza dà chiaramente il senso di questa iniziativa, che in Calabria ha creato prevedibile attesa.

Mario Oliverio, come lui stesso ha avuto modo di ricordare proprio in questi giorni, per oltre un anno e mezzo ha osservato il silenzio e l’evolversi delle vicende politiche che hanno caratterizzato la situazione calabrese: “La deriva distruttiva che sta segnando il campo del Centrosinistra non può lasciare indifferenti – ha affermato Mario Oliverio – È necessario cambiare rotta e mettere in campo ogni iniziativa utile ad unire le forze riformiste e progressiste che in Calabria ci sono, sono maggioritarie e sono espressione di una storia e di valori che non meritano di essere mortificati. La mia iniziativa è animata da questo proposito. Mi rendo conto che non è per niente facile. Tuttavia non è impossibile. La Calabria non può essere considerata e rappresentata come una terra di sudditi. Ci sono energie, risorse, intelligenze, uomini e donne capaci ed onesti, che devono essere rispettati e semmai aiutati a riscattare la propria terra ed a costruire un futuro migliore”.

La conferenza stampa sarà seguita in diretta da Approdo Calabria