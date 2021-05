Riceviamo e pubblichiamo

Egregio Signor Presidente,

i tempi che stiamo vivendo, funestati dalla pandemia di COVID-19, vedono ridotta la partecipazione popolare per evitare assembramenti.

Fortunatamente la tecnologia odierna rende possibili incontri virtuali non in presenza.

Nel recente passato (la primavera dello scorso anno, quando massimo era il pericolo di infezione da COVID-19, opportunamente e saggiamente la Signoria Sua, ha inteso, d’accordo con i capigruppo consiliari, riunire l’assemblea consiliare del nostro Comune in presenza presso i locali del Polo della Legalità (inaugurato nel 2012) e successivamente altri Consigli Comunali presso la sala del Consiglio Comunale stesso.

Da qualche tempo, invece, le riunioni consiliari si svolgono online attraverso piattaforme digitali.

Le facciamo presente quanto segue:

– Il nostro Comune non si trova in zona rossa;

– Le Scuole del nostro Comune sono aperte, tranne qualche eccezione precauzionale;

– Gli uffici pubblici sono aperti;

– Negozi ed esercizi pubblici sono aperti, nel pieno rispetto della normativa vigente;

– Ristoranti e bar sono aperti nel rispetto dei DPCM per la zona gialla;

– Presso la sala consiliare del nostro Comune si sono tenute diverse riunioni politiche, anche nel corso degli ultimi giorni appena trascorsi…

Pertanto Le chiediamo che le adunanze del civico consesso consiliare cittanovese si tengano in presenza presso la sala consiliare comunale o presso altra struttura comunale da individuare in conferenza dei capigruppo per rendere più efficaci ed efficienti i lavori delle stesse riunioni.

Inoltre Le chiediamo di dare pubblicità alle sedute consiliari con i soliti opportuni mezzi pubblicistici.

Così come oltre a pubblicizzare le sedute, ci pare opportuno ed imprescindibile che le stesse possano e debbano essere seguite, in diretta, da ogni cittadino che volesse seguirle (magari con streaming radiofonico o sulla piattaforma che Ella volesse autorizzare).

La sala consiliare ha opportuno ricambio d’aria ed una volumetria che permette la riunione di molte più persone del semplice numero degli “addetti ai lavori”, per cui la permanenza in quei locali dei soli “addetti ai lavori” può avvenire in assoluta sicurezza, con l’aiuto anche delle ormai fedeli mascherine.

Fiduciosi in un Suo rapido e positivo riscontro, Le porgiamo gli auguri di buon lavoro e di un incontro in presenza già dal prossimo Consiglio Comunale.