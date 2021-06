“Va nella giusta direzione l’appello lanciato da Giuseppe Conte per la riapertura di un confronto tra tutte le forze riformiste, progressiste e civiche calabresi, in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno. Il dialogo nel campo progressista porterà a delineare una strategia comune di ampio respiro, oltreché a esprimere un candidato presidente di regione di alto profilo e di sintesi. È necessario sovvertire il trend negativo che vede la nostra regione occupare sempre le ultime posizioni delle classifiche nazionali sulla qualità della vita. L’inversione di rotta sarà, però, possibile, solamente con volti nuovi e programmi rivoluzionari. Ecco perché è opportuno valutare il nome di un candidato che rappresenti quel valore aggiunto utile alla causa comune”.

Lo affermano, in una nota, i parlamentari del Movimento 5 stelle calabresi.