Credevo che l’emergenza sanitaria attuale avrebbe portato come minimo ad assumere gli oltre duemila operatori mancanti in pianta organica nella sola provincia di Reggio , medici , infermieri, Oss, tecnici di laboratorio, biologi, psicologi ed invece leggo negli ultimi giorni che in questa emergenza totale figure di primo livello che chiedono di continuare a lavorare come il primario di cardiologia di POLISTENA rischiano di restare a casa. Spero vivamente che la questione si risolva col buon senso e nel pieno rispetto dei regolamenti da parte dell’Asp naturalmente. Ma bisogna chiedere con urgenza al governo nazionale un piano di reclutamento di personale sanitario e creare sempre più posti di specializzazione medica nel nostro territorio, altrimenti i nostri giovani medici una volta acquisita la specializzazione in altre regioni qui non torneranno più.