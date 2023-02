Si terranno domenica 26 febbraio, in Piazza G. Calabro’ (già Piazza dei Parlamenti), presso l’associazione LA CAVE, le Primarie – aperte a tutti i simpatizzanti, sostenitori ed elettori del Partito Democratico – per scegliere il nuovo Segretario nazionale e i Delegati all’Assemblea Nazionale.

Si voterà dalle 8 alle 20 e per esercitare il diritto sarà necessario presentarsi muniti di documento di identità, contribuendo con due euro alle spese di organizzazione.

Potranno votare gli amici e i compagni residenti a Villa SG, Campo Calabro e Fiumara.

Potranno votare anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede.

Queste ultime categorie devono preregistrarsi sulla piattaforma delle Primarie del Partito Democratico inserendo la documentazione richiesta ( https://primariepd2023.it/).

Si ricorda che avranno diritto di concorrere a questo importante appuntamento democratico solo coloro che dichiareranno di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e che accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

Enzo Musolino

Segretario cittadino

Partito Democratico

Villa San Giovanni