Pd, ok a regolamento congresso. Primarie fissate per il 26 febbraio

ROMA (ITALPRESS) – La direzione del Pd ha approvato la relazione sul Regolamento del congresso con 1 voto contrario e 9 astenuti. Ok anche alla Commissione Congresso (due/terzi dei componenti, 20 su 29) con 2 contrari e 4 astenuti e i criteri di ampliamento dell’Assemblea Costituente con 1 contrario e 6 astenuti. Secondo il regolamento approvato, la discussione e il voto degli iscritti sulle piattaforme politico-programmatiche e sulle candidature a segretario nazionale si svolge dal 3 febbraio al 12 febbraio 2023, con l’eccezione delle regioni Lazio e Lombardia, nelle quali tale termine è prorogato al 19 febbraio 2023. Le candidature alla Segreteria nazionale dovranno essere presentate entro il 27 gennaio 2023. La data di svolgimento dell’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale attraverso le primarie è fissata per il giorno 26 febbraio 2023. Si vota dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, secondo fonti del Nazareno, è “molto soddisfatto e confortato dall’esito voto in Direzione. Il migliore punto di caduta possibile date le condizioni”.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it