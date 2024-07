Apprendiamo con sgomento che l’oratorio parrocchiale di Gioiosa Ionica, realizzato all’interno di un bene sequestrato alla ‘ndrangheta, è stato bersaglio di un vile atto di furto e danneggiamento ad opera di ignoti. Nella notte, sono stati rubati gli infissi e alcuni elementi di arredo, mentre la recinzione esterna è stata danneggiata.

Atti vandalici che ci lasciano impietriti, soprattutto se si pensa a un luogo sano, frequentato da bambini e ragazzi che anche grazie a posti come questo definiscono un pezzo importante del loro percorso di crescita personale e sociale.

Colpire l’oratorio parrocchiale significa sfregiare un pezzo sano della nostra comunità.

Lo sconforto per un gesto vigliacco, tuttavia, non deve farci indietreggiare nella lotta a ogni forma di crimine e illegalità. Occorre, invece, essere intransigenti nel mettere in campo ogni strumento necessario affinché gli autori di questo gesto vile e violento non rimangano impuniti.