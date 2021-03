Il circolo di Cittanova del Partito Democratico esprime grande soddisfazione per l’avvio della campagna di vaccinazione nel nostro paese, rivolta in questa fase ai nostri concittadini ultraottantenni ed alle persone con particolari patologie e fragilità a maggiore rischio di letalità.

In un panorama calabrese senza un decente piano vaccinale, dove si naviga a vista, col rischio che si scateni una guerra tra poveri, il Centro di Vaccinazione a Cittanova è un risultato significativo ottenuto con un’azione decisa e collegiale che ha visto il PD protagonista di un costante e risoluto impegno, assieme all’importante iniziativa del Sindaco e dell’Amministrazione comunale.

Nel contempo, raccogliendo le tante e giuste istanze provenienti da parte di numerosi cittadini, il PD raccomanda agli enti ed agli uffici preposti alla gestione del piano vaccinale il massimo e rigoroso rispetto delle procedure, senza spazio alcuno per decisioni discrezionali, per come previsto dai protocolli del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Ciò nelle varie fasi previste, dalla esatta individuazione dei soggetti aventi diritto, che spetta ai medici di medicina generale, ad una puntuale, equa e trasparente informazione, fino alla vaccinazione.

Allo stesso modo, al nostro Sindaco e all’Amministrazione comunale, si chiede una attenta e rigorosa azione di supporto negli aspetti logistici e di verifica, senza interferenza alcuna nelle prerogative dell’ASP e di altri uffici, come purtroppo sta avvenendo in qualche altro comune, affinché vengano rispettati criteri e procedure, senza alcuna discrezionalità, né sovrapposizioni, che possano generare confusione.

Tutto ciò per evitare scene vergognose come quelle viste nelle settimane scorse a Taurianova, o situazioni di caos, improvvisazione e di favoritismi come, purtroppo, sta succedendo in molti posti in Calabria, anche a causa di una palese inefficienza dei Dipartimenti e degli uffici della Regione Calabria. Ma, anche per non lasciare spazi a possibili, spiccioli episodi di clientelismo, ancora più odiosi poiché riguardanti la tutela della salute della gente, e fugare dubbi e preoccupazioni diffuse nella cittadinanza dopo l’avvio della campagna vaccinale.

Tutto ciò assume grandissimo valore in una fase drammatica come quella che stiamo vivendo, in cui spesso cresce sfiducia e paura del futuro e, pertanto, atteggiamenti di leggerezza e comportamenti sbagliati, non improntati ad equità, etica e giustizia, hanno, tra i cittadini, un forte impatto e ricadute negative dalle pesanti conseguenze.