Qualche giorno un onorevole non calabrese è incappato in una voragine sulla strada provinciale 47 tra Cittanova e Polistena al ridosso del confine tra il comune di San Giorgio Morgeto e il nostro territorio comunale. Ci dispiace per lui e la sua macchina, ma c’è poco da recriminare o ridere. Stavolta la macchina dell’amico consigliere/Sindaco “TAPPABUCA, TAPPABUCO O TURISTA IN METROPOLITANA” non ha funzionato in modo tempestivo.

Ironia a parte nei giorni scorsi alcuni recenti post a dir poco ridicoli sulla circonvallazione cittadina ci hanno fatto riflettere sulla disorganizzazione e improvvisazione della risposta pubblica dinanzi a un tema serio: quello del totale abbandono di strade e alvei fluviali di competenza della Città Metropolitana

Prima domanda tragicomica. Ma è verosimile che la Città Metropolitana si limiti attraverso i suoi sindaci/consiglieri a far interventi a chiamata per tappare qualche buca all’amico senza programmare interventi seri di asfalto sul territorio, trascurando il resto delle strade impercorribili del territorio e omettendo soprattutto di riempire una brutta fossa/voragine entro la quale è incappato un povero onorevole della Repubblica italiana?

Seconda domanda. Se esiste un “filo parallelo” tra i gruppi di opposizione e qualche consigliere/sindaco in Metropolitana sarebbe certo una grave scorrettezza che qualifica il modo di agire di certi personaggi i quali, pur di delegittimare l’Amministrazione Comunale di Polistena, si prestano a bassezze e giochi di mero sciacallaggio politico. Le istituzioni, democraticamente elette ovunque e a qualunque livello, hanno il dovere di dare risposte ai cittadini tramite una sinergia e una cooperazione atta a mitigare le tante criticità a cui tutto il territorio è sottoposto. La Città Metropolitana che – abbiamo denunciato più volte – non può e non deve essere una istituzione “reggiocentrica”, così come tutte le organizzazioni territoriali e le reti di enti locali non possono essere usate come parafulmini per favorire soggetti politici autoreferenziali che non rappresentano le comunità locali nella loro interezza.

A proposito della circonvallazione già alcune settimane fa, dopo vani tentativi e solleciti, gli operai del comune di Polistena, su indirizzo dell’Amministrazione Comunale, si sono adoperati alla pulizia dell’intero tratto e alla sistemazione di alcune buche che rappresentavano un serio pericolo per gli automobilisti su strade non di competenza comunale. E ciò solo dopo aver constatato l’inerzia della Città Metropolitana dinanzi alla richiesta del Sindaco di Polistena Michele Tripodi formalizzata in data 8 novembre 2021, con la quale si chiedeva un intervento di asfalto e pulizia sulla circonvallazione ridotta in condizioni pessime per la scarsa manutenzione degli ultimi anni.

Ci aspettiamo pertanto che la Città Metropolitana intervenga su tutte le strade dissestate del territorio e sugli alvei dei fiumi invasi da vegetazione spontanea o con muri di argine rotti, attraverso una programmazione non “a chiamata” ma organica nell’interesse di tutti i cittadini.

Per la città di Polistena chiediamo:

· La bitumazione completa della circonvallazione di Polistena e relativo rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, come richiesto formalmente.

· La realizzazione di una briglia longitudinale località Monte come richiesto più volte formalmente.

· La pulizia dei canali di scolo di via Fausto Gullo e di via Pio La Torre (strade di competenza provinciale).

· La bitumazione del tratto della strada provinciale Polistena Melicucco tra l’area industriale e o svincolo della circonvallazione di via Vescovo Morabito.