Il Direttivo della sezione “A. Gramsci” del Partito Comunista Italiano di Polistena, ha eletto Mariacatena Scali nuova segretaria, attualmente consigliere comunale e componente del Comitato Centrale del partito.

Mariacatena Scali 25 anni è la prima figura femminile in assoluto a guidare la sezione “A. Gramsci” di Polistena. Facendo ricadere la scelta su una compagna, giovane e donna, il direttivo di sezione proietta ancora oltre il futuro gli orizzonti di crescita generazionale del partito a Polistena, abbracciando così il rinnovamento in continuità con i valori e la storia del Partito Comunista Italiano di Polistena.

La Scali subentra a Fabio Racobaldo, precedente segretario, il quale subito dopo la nomina ad assessore comunale ha ritenuto di dover avviare un’alternanza che consentirà a ciascuno di dedicarsi meglio al suo nuovo ruolo istituzionale e politico.

Il direttivo ha espresso un sentito ringraziamento a Racobaldo, per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Sotto la sua guida, la Sezione “A. Gramsci” ha proseguito l’azione di rafforzamento e coinvolgimento della comunità, in un’ottica di partecipazione e sostegno nei confronti dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Michele Tripodi.

Uno dei primi obiettivi della nuova segretaria che nelle sue prime parole ha ringraziato tutti i compagni per la fiducia espressa, sarà la preparazione della festa “Villaggio Rosso”, annunciata dalla stessa Scali dal 21 al 24 agosto in Villa Italia. “La festa del partito rappresenta un momento tradizionale e sentito per la nostra comunità, percià essa è un’opportunità per rafforzare il sostegno politico al Sindaco e all’Amministrazione Comunale espressione del nostro partito. Inoltre sarà l’occasione per lanciare la raccolta firme finalizzate alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare per l’abolizione dei ticket sanitari e per promuovere il referendum abrogativo della recente legge che disciplina l’autonomia differenziata la quale, se attivata, sarebbe una tragedia per la Calabria e il Mezzogiorno perché aumenterebbe le diseguaglianze sociali”

Con Mariacatena Scali alla guida della sezione, siamo certi che continueremo a lavorare con rinnovati entusiasmo, energia e determinazione per il bene della nostra comunità lottando su tutti i fronti contro la precarietà dei diritti a vantaggio dei cittadini e per la crescita politica dei comunisti a Polistena e sul territorio.