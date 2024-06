Almeno due persone sono rimaste ferite questa sera in un incidente stradale che si è verificato a Satriano sulla Statale 106.

Coinvolti un autocarro e una bici. I problemi più seri, secondo quanto si è appreso, sarebbero per il ciclista, un uomo di 57 anni che è stato trasportato urgentemente in ospedale, allertando l’elisoccorso.

Sul posto si sono recati i Carabinieri per i rilievi del caso.