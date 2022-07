Ieri sera tanta paura a Diamante nel Cosentino, un’auto, un suv Bmw, è stata fatta saltare in aria in pieno centro, probabilmente con un telecomando attivato a distanza. L’auto è di proprietà di alcuni commercianti della zona.

Probabilmente un chiaro segnale della malavita in un luogo dove qualche anno fa, fu accoltellato e ucciso un giovane (Francesco Augieri). Tanta paura in tutta la famosa cittadina turistica.