Siamo stati in silenzio, in attesa, come molti altri sostenitori amaranto. – a scrivere il comunicato sono un gruppo di giovani gestori di una pagina Telegram di tifosi della Reggina – Prima la paura, poi la speranza, dopo lo sconforto.

“La Reggina non è una squadra di calcio, è molto di più” l’unica verità che è stata pronunciata da una serie di Presidenti che hanno leso la nostra immagine e distrutto la nostra storia. – continuano i tifosi Amaranto che rappresentano una piccola comunità online di 1000 utenti fra cui anche qualcuno del nord – Ora, mossi solamente dalla passione, però, non possiamo più restare in silenzio.

Chiediamo, a nome del gruppo Passione Reggina su telegram che è composto da 1000 persone, al Sindaco ff Brunetti di riconsiderare la sua scelta e di contattare immediatamente il Presidente Stefano Bandecchi e la sua cordata per rilevare la Reggina.

Gli utenti e gli amministratori di PassioneReggina su Telegram.