Tempo in generale miglioramento nel corso del lunedì di Pasquetta, seppur in un contesto ancora ventoso e termicamente ‘frizzante’ sotto i venti di Grecale e Tramontana: sole prevalente e occasionali annuvolamenti di passaggio in Campania, ancora residui rovesci tra la notte e l’alba sulla Sicilia orientale e sui settori centro-meridionali della Calabria, in generale esaurimento diurno. Seguirà un martedì 19 stabile, asciutto e più mite, in attesa di un nuovo possibile peggioramento del tempo nella seconda parte della settimana a carico delle umide correnti atlantiche.

(Fonte 3bmeteo)