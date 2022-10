Pasquale Nesticò candidato Partito Democratico al Senato nella ripartizione Nord e Centro America ringrazia gli elettori

Il suo risultato ha permesso al Partito Democratico di strappare al Centrodestra il seggio al Senato, ma purtroppo le preferenze non l’hanno premiato. Da gentleman qual è, il dottor Pasquale Nesticò candidato nella ripartizione America Settentrionale e centrale ha voluto ringraziare quanti l’hanno sostenuto, dallo staff che continua a stargli vicino fino agli elettori. Il dottor Pasquale Nesticò ha accettato il verdetto delle urne, nonostante il voto estero continui a essere poco chiaro, riconoscendo l’affetto ricevuto e con l’augurio che i neo eletti siedano in Parlamento per SERVIRE. Staff ed elettorato che ha creduto fino in fondo all’elezione del dottor Pasquale Nesticò, poiché ha impostato una campagna elettorale diversa, pensando solamente al programma, evitando offese verso altri candidati. Ha messo in campo proposte, in undici punti sui quali tutto il Parlamento dovrebbe riflettere, per dimostrare l’importanza degli italiani all’estero. Con grande umiltà, il dottor Pasquale Nesticò ha messo in risalto le criticità, un esempio è la modalità di voto che fa discutere anche in questi giorni, l’attenzione verso il debole, la lingua e la cultura italiana, che torneranno utili alla Filitalia International, creata da lui nel 1987 e che oggi conta 25 chapter nel mondo, Stati Uniti e Italia compresi. Tutto sommato, per Pasquale Nesticò è stata una bella esperienza, perché con umiltà e onestà si è messo al servizio degli altri, anche in politica.

Le parole per staff ed elettori del dottor Pasquale Nesticò candidato al Senato nel Partito Democratico ripartizione Nord e Centro America:< < Tante grazie, Carissime e Carissimi, per l’aiuto concreto che avete potuto darmi per essere eletto al Senato Italiano nella circoscrizione America Settentrionale e Centrale. Il vostro aiuto è stato per me un’espressione di affetto. Dopo una lunga notte a Napoli, non c’è l’abbiamo fatta! Speriamo che hanno vinto i nostri valori. Complimenti agli eletti sperando che vadano al Parlamento per SERVIRE. Tanti come voi, chi più chi meno, avete speso molto del vostro tempo prezioso chiamando gli amici e parenti a votarmi. Avete magari viaggiato insieme a me, trascurato i vostri affetti per essermi vicino in questo percorso breve ma intenso; di tutto ciò avrete sempre un posto nel mio cuore. Ci avete creduto; io ci ho creduto fino in fondo. È stata fatta una campagna elettorale all’insegna della dignità e lealtà senza mai sparlare contro nessuno della squadra PD o di altri schieramenti politici. Abbiamo parlato solo delle nostre proposte che riflettevano, più fedelmente possibile, i nostri intenti. Se la mia e vostra ragione principale era quella di servire, vuol dire che avrò e avremmo modo di servire altrove e al di là della politica. Avremo più tempo, ad esempio, a dedicarci a espandere la Mission (Lingua, Cultura e Servizio agli Altri) di Filitalia International nel mondo seguendo il nostro MOTTO: Umiltà, Giustizia, Onestà. È stata un’esperienza che porterò nel mio cuore e per sempre. Si dice “non tutti i guai vengono per nuocere” oppure “si chiude una porta per aprire un portone”. Ebbene, niente capita per caso. Nel momento in cui finisce qualcosa, incominciamo sin da subito un altro viaggio, forse ancor più bello e pulito. Siamo noi a decidere di aprire un portone, sempre con l’aiuto della Divina Provvidenza. È su questi due aforismi che da sempre si basa il mio modo di vivere ed operare e mi fanno accettare anche quelle che sembrano sconfitte ma solo del momento e che, alla fine del nostro tempo, ci hanno resi più forti onde aiutare il nostro prossimo. Ancora grazie e un forte abbraccio a tutti anche se non mi avete votato>>.