Parto in ambulanza nel catanese, encomio Seus a soccorritori del 118

CATANIA (ITALPRESS) – Un encomio ai soccorritori del 118 della postazione “Bravo 4” di Mirabella Imbaccari nel Catanese. E’ stato rivolto da Riccardo Castro, presidente della Seus 118, per l’intervento che si è concluso con il parto in ambulanza di una giovane originaria del Camerun. Nella tarda serata di alcuni giorni fa tramite una telefonata alla Centrale operativa del 118 di Catania è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per soccorrere la donna, ospite della struttura SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) “Mirabella Ordinari” e che aveva perdite ematiche.

Sul posto nel giro di pochi minuti è giunta l’ambulanza del 118 con a bordo Giuseppe Terranova e Valerio Martines, autisti-soccorritori della Seus, insieme a Roberta Maria Burgio, dottoressa della Guardia medica locale. Subito dopo avere constatato lo stato di sofferenza della giovane i soccorritori l’hanno condotta in ambulanza per trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale Gravina di Caltagirone. Durante il tragitto, l’imprevisto per fortuna a lieto fine: la donna, infatti, ha partorito una bimba a bordo dell’ambulanza condotta da Martines, assistita dal medico Burgio e dal soccorritore Terranova.

“Nel nostro lavoro siamo purtroppo abituati ad affrontare soccorsi che talvolta si concludono con la morte e quindi è stato doppiamente emozionante stavolta un epilogo così bello con una nascita” afferma il soccorritore Giuseppe Terranova, aggiungendo: “Ci piacerebbe tanto rivedere la giovane mamma e la neonata per abbracciarle”.

Il presidente della Seus 118, Riccardo Castro, sottolinea: “Gli operatori del 118 spesso salvano vite e stavolta hanno pure contribuito in maniera decisiva all’inizio di una nuova vita. Un ottimo lavoro di squadra tra Centrale operativa, Seus e Guardia Medica che merita il nostro encomio. Un affettuoso benvenuto alla vita alla neonata e un grande abbraccio alla sua mamma». Da parte sua, Terranova aggiunge: «Questo riconoscimento da parte del nostro presidente Riccardo Castro ci gratifica molto, è un ulteriore e importante stimolo per continuare a fare il nostro lavoro di soccorritori del 118 con professionalità e dedizione”.

